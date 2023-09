Betrunkener begeht in Limburg Reihe von Straftaten

LIMBURG. Ein betrunkener Mann hat am Sonntagabend eine ganze Reihe an Straftaten begangen und somit die Polizei über Stunden beschäftigt. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Zunächst wurde der Polizei gegen 17.10 Uhr ein auffällig fahrender Audi Q3 auf der Lahnbrücke gemeldet. Eine Streife konnte den Pkw kurz darauf in der Grabenstraße entdecken und nach kurzer Verfolgung in der Frankenstraße zum Anhalten bringen. Der 40-jährige Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und wurde festgenommen.