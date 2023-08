Betrunkener fährt in Glasscheibe eines Limburger Supermarkts

Limburg. Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Limburg einen betrunkenen Autofahrer festgenommen, nachdem dieser bereits mehrere Unfälle verursacht hatte und danach weitergefahren war. Seine Trunkenheitsfahrt endete in der Glasscheibe eines Supermarktes. Vor Ort hat sich der 51-Jährige daraufhin mit Alkohol versorgt. Das teilt die Polizei mit.