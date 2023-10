Betrunkener randaliert in Ahlbach

LIMBURG-AHLBACH. Ein Betrunkener hat am Samstagabend in Ahlbach randaliert, Menschen bedroht und Gegenstände beschädigt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 22 Uhr in die Langstraße gerufen worden, da dort ein 25-Jähriger vor dem Haus seiner Ex-Freundin randalieren würde und versuche, die Haustür einzutreten. Beim Eintreffen der Streife kam der Mann aggressiv auf die Beamten zu und beleidigte diese. Als die Polizisten ausstiegen, floh der 25-Jährige. An einem Haus schlug er die Glasscheibe der Eingangstür ein und begab sich ins Innere. Er konnte schließlich festgenommen und später in eine Fachklinik gebracht werden, weil es schon in der Langstraße zuvor zu diversen Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen gekommen war.