Betrunkener schlägt in Limburg Kind

LIMBURG. Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend in Limburg grundlos auf zwei Menschen an einer Bushaltestelle eingeschlagen. Ein Zeuge verständigte gegen 18.45 Uhr die Polizei, da er beobachtet hatte, wie in der Zeppelinstraße ein Mann eine Frau geschlagen habe. Die herbeigeeilte Streife konnte den 43-jährigen Schläger an einer Bushaltestelle antreffen. Der Zeuge und die Frau befanden sich in der Nähe. Offenbar war sie laut Polizeibericht mit ihrem Sohn in der Zeppelinstraße unterwegs gewesen, als sie den 43-Jährigen passieren wollten. Dieser habe unvermittelt mit einer Chipstüte auf die Köpfe der Fußgänger eingeschlagen und das Kind zudem noch in den Bauch geschlagen. Ein Grund für den Angriff ergab sich den aufnehmenden Beamten nicht. Die Mutter fuhr anschließend mit ihrem Sohn zu einem Arzt.