Biotop oder Ärgernis: Die Aar in Diez

DIEZ. Mehrfach war der Zustand der Aar in ihrem kanalisierten Abschnitt Thema von Diskussionen in den Gremien der Stadt. Wie sieht es mit den Regelungen an und um den Fluss aus, wer ist wofür zuständig? Ist der - inzwischen recht stattliche - Bewuchs am Ufer und den Mauern schädlich, wird er als störend empfunden oder ist er nützlich? Unsere Zeitung hörte sich bei Behörden und Naturschützern um.