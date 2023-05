Bischof Bätzing: Pfingsten steht für Vielfalt in der Kirche

"Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Heute! All dieses wunderbare Wirken Gottes wird nicht als Reminiszenz an etwas Vergangenes beschrieben. Immer wieder geschieht es, dass der Geist Jesu Christi die Gläubigen erfüllt und ihnen die Gaben der Gnade schenkt, damit sie anderen nützen", so Bätzing. Pfingsten setze den Impuls, sich aus geschützten Räumen hinauszuwagen und sich unter die Leute zu mischen, um ihnen vom Heil Gottes und seiner Liebe zu erzählen. "Dieser Impuls trifft uns heute ebenso wie die kleine Schar damals in Jerusalem. Wer sagt uns eigentlich, dass sich Menschen heute davon nicht berühren lassen und für das große Anliegen des Herrn zu gewinnen sind", so Bischof Bätzing. Pfingsten sei heute wie damals die Initialzündung einer Kirche der Vielfalt, der vielen Sprachen, Kulturen, unterschiedlichen Biografien und Herkünfte. Pfingsten geschehe nicht einmalig, sondern könne immer wieder geschehen, erhofft, erbetet, miteinander erwartet und von Gott geschenkt werden.