Limburger Bischof Bätzing würdigt verstorbenen Benedikt

Es sei gut, dass nun weltweit und an vielen Orten im Bistum Limburg für den Verstorbenen gebetet werde. Im Limburger Dom hatte es bereits um 12 Uhr eine Gebetszeit für den emeritierten Papst gegeben. Dort trugen sich auch Bischof Bätzing, Weihbischof Dr. Thomas Löhr, der im Juni 2009 von Benedikt XVI. zum Weihbischof in Limburg ernannt worden war, Domdekan Dr. Wolfgang Pax und Generalvikar Wolfgang Rösch in das Kondolenzbuch für den Verstorbenen ein. Wie das Bistum Limburg mitteilt, haben von sofort an alle Gläubigen die Möglichkeit, sich im Limburger Dom in dieses Buch einzutragen und für den Verstorbenen zu beten.