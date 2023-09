Bistum Limburg feiert vier Tage im Zeichen des Kreuzes

Am Morgen feierte Bischof Stephan Ackermann den Festgottesdienst im Limburger Dom. In seiner Predigt ging er auf das Motto des diesjährigen Kreuzfestes ein. "Für Dich! Es signalisiert den Menschen, die dieses Wort hören oder lesen: Wir sind als Bistum, als Kirche nicht für uns selbst da, sondern für Dich. Wir bieten uns dir an mit unserer Botschaft, unseren Aktivitäten, unserem Engagement", sagte Ackermann. Besonders angetan habe es ihm das kleine Wort "Für" im Motto. Aus ihm spreche eine positive, zugewandte Grundhaltung. Diese könne man wahrhaftig gut brauchen in einer Welt, in der so oft nicht vom "Für", sondern vom "Gegen" die Rede sei. Es gebe Menschen, so scheine es zumindest, die sich vor allem darüber definierten, wogegen sie seien.