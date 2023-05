Brand an Flüchtlingsunterkunft

LIMBURG-DIETKIRCHEN. Zwei brennende Matratzen auf dem Gelände der Asylbewerberunterkunft an der Straße "Auf der Heide" haben am Montagabend für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Laut Polizeibericht hatten Beamte den Rauch gegen 19 Uhr während einer Streifenfahrt gesehen. Als sie diesem folgten, entdeckten sie die Ursache des Qualms in Form von zwei brennenden Matratzen am Rand des Grundstückes, die schlussendlich von der Feuerwehr gelöscht wurden. Die Flammen beschädigten zudem einen angrenzenden Zaun. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06431-91400.