Brutale Attacke in Limburger Schnellrestaurant

LIMBURG. Zwei Männer haben am frühen Sonntagmorgen in einem Schnellrestaurant im ICE-Gebiet einen 20-Jährigen zusammengeschlagen. Laut Polizeibericht war der Streit gegen 3.35 Uhr eskaliert. Der 20-Jährige wurde dabei auch noch auf dem Boden liegend mit Tritten und schlägen traktiert und erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Die Täter flohen in einem schwarzen Audi. Beide sollen rothaarig gewesen sein, einer 23 bis 24 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und kräftig, der andere etwas kleiner und etwa 20 Jahre alt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Telefon 06431-91400.