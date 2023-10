Buch über Nazi-Diktatur in Lindenholzhausen veröffentlicht

Zwei der vier Autoren, die auf Spurensuche gingen und sich mit der Frage beschäftigt haben, was in der Nazi-Diktatur zwischen 1933 und 1945 in Lindenholzhausen passiert ist: Anja Siehoff und Marc Fachinger vor der "Alten Apotheke" im Ortskern, wo sie ihr Buch vorgestellt haben.