Busempfangsstation in Limburg ist geschlossen

LIMBURG. Das kommt zur Unzeit, teilt die Stadt Limburg mit. Die Busempfangsstation am Katzenturm ist aktuell nicht zu nutzen - und dies mitten in der touristischen Hauptsaison. In die Empfangsstation, die Toiletten für Limburg-Besucherinnen und -Besucher zur Verfügung stellt und in der sich noch ein kleines Büro der Tourist-Info befindet, ist über das Dach Wasser eingedrungen und die Feuchtigkeit hat zu einem Pilzbefall geführt. Aktuell wird untersucht, um welchen Pilz es sich dabei handelt. Das Gebäude der Stadt ist in Holzständerbauweise errichtet und es ist fraglich, ob es überhaupt je wieder nutzbar sein wird. Die Stadt bemüht sich um eine zeitnahe Übergangslösung, wie sie mitteilt.