Pächter investieren Millionen in Limburger Campingplatz

Nach Angaben der Pächterfamilie liegt die durchschnittliche Auslastung des Campingplatzes in der Hauptsaison zwischen April und Oktober bei 80 bis 85 Prozent; an den Wochenenden sei der Campingplatz oft ausgebucht. An den langen Wochenenden Christi Himmelfahrt und Fronleichnam sei die Nachfrage so hoch gewesen, dass mehrere Buchungswünsche nicht mehr hätten berücksichtigt werden können. Das alles hat auch Auswirkungen auf den Personalbedarf: Die Zahl der fest angestellten Mitarbeiter liegt mit sechs schon jetzt deutlich höher als mal zunächst geplant war (zwei Festangestellte). „Wir wollen noch vier weitere Mitarbeiter fest anstellen“, sagt Gottfried Weiß. Dazu kommen sechs Minijobber.