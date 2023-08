CDU-Wahlkampf in Limburg: Blasmusik, Bier und ein Holzhammer

CDU-Wahlkampf in Limburg mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (rechts) nach seinem Auftritt auf dem Europaplatz. Ihm gegenüber sitzt der hessische Justizminister Roman Poseck, der in Limburg wohnt. Außerdem am Tisch (von links) der Landtagsabgeordnete Christian Wendel, Landrat Michael Köberle, der Landtagskandidat für den Wahlkreis Rheingau-Taunus II, André Stolz, der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch und der Landtagsabgeordnete Andreas Hofmeister.