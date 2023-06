Das Brückenfest lockt mit vielen Attraktionen nach Limburg

Das Brückenfest und die gesperrte Brücke haben auch Auswirkungen auf die Stadtlinie. Die Haltestellen "Konrad-Kurzbold-Straße" (beide), "Weilburger Straße" und "Hospitalstraße" können von den Linien LM-1 und LM-2 nicht angefahren werden. Beide Linien müssen am Wochenende von und nach der Brückenvorstadt über die Lichfield-Brücke fahren. In der Konrad-Kurzbold-Straße wird auf Höhe der Einmündung Frankenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, sie dient für beide Linien zum Einstieg in Fahrtrichtung Brückenvorstadt. Die Linien LM-1 und LM-2 folgen in der Brückenvorstadt im Wesentlichen ihrem gewohnten Linienweg, wie auch die Abfahrtszeiten an den dortigen Haltestellen nahezu unverändert bleiben. Auf dem Rückweg in Fahrtrichtung Stadtmitte ist der Zustieg/Ausstieg an der Haltestelle "Amtsgericht" möglich.