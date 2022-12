Das Weihnachtsgeschäft brummt in Limburg

Liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke bieten die Geschäfte der Region, auch in Diez. Links Monika Euteneuer, rechts Mutter Adelheid Euteneuer. (© Anette in Concas)

Liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke bieten die Geschäfte der Region, auch in Diez. Links Monika Euteneuer, rechts Mutter Adelheid Euteneuer. (© Anette in Concas)

Ho,ho,ho... Krisenmodus hin, Gaspreis-Akrobatik her - die Käufer sind zu Weihnachten in guter Laune. Das kommt in jedem Fall bei den Händlern der Region an.