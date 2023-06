Die Gefahr kommt von rechts

Die 1948 verabschiedete Charta der Vereinten Nationen werde aber in vielen Ländern der Welt missachtet. "Wir leben in einer Zeit, in der kriegerische Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und Brüche des Völkerrechts die Freiheit und die Werte der Demokratie immer mehr in Gefahr bringen", warnte Baum. Menschenrechte seien "die Basis für eine Friedensordnung in der Welt". Auf die Frage von Schlierike, wie denn mit Menschenrechtsverletzungen umzugehen sei, antwortete Baum: "Werteorientierung muss immer mitspielen, aber sie kann nicht als absolut angesehen werden. Ich muss klar machen, dass ich einen anderen Wertekanon vertrete. Ich kann aber meine Beziehungen zum Beispiel mit China nicht davon abhängig machen, dass sie mir folgen". Dass auch in Europa die Menschenrechte mit Füßen getreten würden, "zeigt zum Beispiel der autoritäre Regierungsstil Putins und dessen Angriffskrieg auf die Ukraine", so Baum.