Die Leitung der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg ist wieder vollständig

Endgültig erhielt Miriam Sehr aus den Händen von Schulleiter Ralf Abel die Ernennungsurkunde zur Stellvertretenden Schulleiterin. "Miriam Sehr", so Ralf Abel "hat mit ihrer pädagogischen Erfahrung, ihrer strukturierten Arbeitsweise und höchster Belastbarkeit bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen wie beispielsweise in der Pandemie die vielfältigen Herausforderungen des Schulalltags sicher managen kann. Von daher sei sie eine optimale Besetzung für diese wichtige Schlüsselposition." Ebenso wurde Claudia Andersen als kommissarische Abteilungsleiterin für die Erzieherausbildung und die Heilerziehungspflege sowie der Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz beauftragt. Claudia Andersen hat bereits vielfältige Impulse in der Ausbildung der Erzieher gesetzt. Vor allem die "Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" liege ihr am Herzen, um motivierte Menschen für den Beruf des Erziehers und der Erzieherin zu gewinnen. Ihre breite Expertise bringt Claudia Andersen auch in die Expertengruppe des Hessischen Kultusministeriums ein.