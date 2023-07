Die Limburgerin Kristina Bach trotzt der Tourismus-Krise

LIMBURG. Rückblende: Januar 2021, Corona-Krise. Staaten riegeln ihre Grenzen ab. Die Flugzeuge bleiben größtenteils am Boden. Am Himmel sind nur vereinzelt Kondensstreifen zu sehen. Luftfahrt- und Tourismuspersonal wechselt Beruf und Branche. In Hotels, an Stränden oder in Nationalparks herrscht gähnende Leere. Ausgerechnet jetzt entscheidet Kristina Bach, sich mit ihrem mobilen Reisebüro "AusZeit" selbstständig zu machen. War es Verzweiflung? "Nein, ganz im Gegenteil", betont die Limburgerin. "Es war genau der richtige Moment, meinen Lebenstraum zu erfüllen." Wie sie das geschafft hat, berichtet sie auch beim 26. Limburger Gründerabend am Donnerstag, 20. Juli, in den Räumen der IHK Limburg.