Die Offheimer Wasserratte taucht ab

Nach einer so langen ehrenamtlichen Tätigkeit für den mit rund 6000 Mitgliedern größten Verein im Landkreis Limburg-Weilburg ist es Zeit zurückzuschauen. "Am Anfang haben wir uns über die Länge unseres Engagements gar keine Gedanken gemacht", sagt er. "Alle Vorstandsmitglieder waren bereits in anderen Vereinen aktiv. Ich war technischer Leiter bei der DLRG für den Bereich Ausbildung, viele Leute vom Schwimmverein Poseidon haben im Hallenbadverein Verantwortung übernommen. Nach ein bis zwei Jahren wussten wir: Es funktioniert. Wir sind immer noch ein gutes Team. Ich habe mich als Vorsitzender sehr viel um die Zuschussförderung beim Land Hessen, beim Landkreis und bei der Stadt gekümmert. Irgendwann kam der Gedanke: Es kann doch nicht sein, dass das nur alte Männer hier machen, sondern Jüngere an der Spitze frischen Wind reinbringen müssen in unseren Verein." Mit dem bisherigen Zweiten Vorsitzenden Andreas Peuker steht Westerfelds potenzieller Nachfolger bereit: Wenn die Mitglieder ihn wollen, wird er am 9. Januar zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt.