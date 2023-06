Die Stadt Limburg will zwei Taubenhäuser anschaffen

Die Vorlage regt an, in der Innenstadt ein Taubenhaus beziehungsweise einen Taubenverschlag im alten Rathaus anzubieten und ein weiteres Haus in einem Gebäude ganz in der Nähe des Neumarkts zu errichten, wobei mit dem Besitzer schon Kontakt aufgenommen wurde. Taubenhäuser müssen jedoch betreut werden, denn eine regelmäßige Eientnahme ist notwendig, zudem die Versorgung der Tiere. Die für das Jahr 2024 zunächst vorgeschlagene Summe in Höhe von 90.000 Euro, hierbei geht es um die einmaligen Investitionskosten, hält der Magistrat jedoch für zu hoch, ebenso die jährlichen Betriebskosten in Höhe von 13.000 Euro.