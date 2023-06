Die Verkehrsrevolution in der Limburger Innenstadt

So könnte eines Tages rund um den Neumarkt (Bildmitte) der Autoverkehr geführt werden: Wer aus Richtung Eschhofen mit dem Auto kommt, dürfte nicht mehr über die Grabenstraße bis zur Hospitalstraße fahren, weil dieser Abschnitt Fußgängerzone wäre. Mit dem Auto ginge es nur noch links in die Graupfortstraße rein (bisher ist das nicht erlaubt), die dann eine Sackgasse wäre. Auch die Hospitalstraße wäre für den Durchgangsverkehr gesperrt: Von beiden Seiten ginge es mit dem Auto nur noch rein - entweder zur Tiefgarage der Volksbank an der Stadthalle oder zum Parkdeck in der Nähe der evangelischen Kirche - und wieder raus. Auch der Bahnhofsplatz wäre für den Autodurchgangsverkehr in Richtung Graupfortstraße gesperrt. Das wird aber nur funktionieren, wenn das ZOB-Parkhaus verschwindet und dort nur ein reiner neuer Busbahnhof entsteht. (© Planersocietät/Stadt Limburg)