Diebstahl in Altenwohnheim in Limburg

LIMBURG. Einer 86-jährigen Bewohnerin des Altenwohnheims in der Straße "Breites Driesch" sind Bargeld aus dem Nachtisch und Schmuck aus einer Schatulle auf der Kommode im Schlafzimmer gestohlen worden. Wie sich der Täter Zutritt zu der Wohnung verschafft hat, ist nicht bekannt. Zusätzlich wurde Kiste mit alten Münzen ausländischer Währung entwendet. Die Tat ereignete sich vor Samstag, 19. August. Es entstand ein Schaden in Höhe von 9000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.