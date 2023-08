Diesel aus Lkw-Tanks gestohlen

LIMBURG. Unbekannte haben zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Diesel aus den Tanks mehrerer Lastwagen in Limburg entwendet. Die Brummis waren auf dem Gelände eines Einkaufsgroßmarktes in der Kapellenstraße geparkt. Die Täter begaben sich auf das Gelände und öffneten in einem unbeobachteten Moment die Tankdeckel von insgesamt vier Lkw gewaltsam. Anschließend zapften sie Treibstoff aus den Tanks und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute.