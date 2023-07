Dietkirchen feiert Kirchweihfest

Wie die Ausgrabungen in den 1950er-Jahren belegen, stand bereits um 800 nach Christus an der Stelle der heutigen Basilika eine hölzerne Kirche, sodass die Verehrung des Heiligen Lubentius auf eine weit über tausendjährige Geschichte zurückblicken kann. Mit dem Bau der heutigen Kirche wurde im Jahre 1150 begonnen, der Weihetag wurde im Jahre 1225 begangen. Viele Jahrhunderte war in Dietkirchen der Sitz eines Archediakons. Fast der gesamte rechtsrheinische Teil des Bistums Trier gehörte damals zum Archediakonat Dietkirchen.