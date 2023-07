Disco-Fox-Fans tanzen im Eppenröder Wald

"Atemlos durch die Nacht" oder "Wahnsinn, warum", aber ebenso "Joana, geboren, um": Stimmt man irgendwo in der Republik diese Textzeilen an, singt das Publikum die Strophen in Partystimmung zu Ende - auch in Eppenrod. Ausgelassene Stimmung rund um den Sportplatz In der Hasel: Die Gäste feierten mit alten Recken wie Rex Gildo, Drafi Deutscher und Costa Cordalis. Zumindest in Eppenrod ist der deutsche Schlager in. Vor Jahren schon totgesagt, unterstreicht er seit 2006 seine Beliebtheit und sorgt "In der Hasel" für eines: gute Laune und ganz viel Spaß.