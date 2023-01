Drohen spätestens vom Jahr 2030 an Dieselfahrverbote in Limburg?

Es fällt auf, dass in Limburg das Wetter einen offenbar sehr großen Einfluss auf die Messwerte hat. Warum ist das so? Das Wetter hat auch auf die gemessenen Werte an anderen Standorten in Hessen Einfluss. Limburg ist aus anderen Gründen ein besonderer Fall. Denn die hohen Gebäude zu beiden Seiten an der Schiede stehen der in Limburg vorherrschenden Windrichtung aus Südwest im Weg; das erschwert den Luftaustausch. Dazu kommt das Phänomen, dass sich bei dieser Wetterlage in der Straßenschlucht Luftwirbel bilden und zwar so, dass sich die Abgase vor dem Gebäude stauen, an dem der Passivsammler mit den höchsten NO2-Werten hängt. Kommt der Wind dagegen aus nordöstlicher Richtung, was am zweithäufigsten in Limburg der Fall ist, beobachten wir dieses Phänomen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, also vor Karstadt, wo sich die Luftmessstation befindet.

Aber man kann ja eine Kommune nicht dafür bestrafen, dass der Wind falsch weht... Für die hohen Luftschadstoffe ist nicht das Wetter verantwortlich, sondern die Emissionen durch den Verkehr, also die Abgase. Werden diese reduziert, verringert sich die Konzentration der Luftschadstoffe, egal, woher der Wind weht. Dass es in manchen Städten bereits Dieselfahrverbote gibt oder sie weiterhin drohen, liegt daran, dass Maßnahmen zur Luftreinhaltung viel früher hätten eingeführt werden müssen; das gilt für ganz Deutschland. Immerhin gelten die derzeitigen Grenzwerte für NO2 bereits seit dem Jahr 2010 verbindlich. In Limburg hat es aber zum Beispiel elf Jahre gedauert, bis der NO2-Grenzwert auch an der letzten Messstelle (Passivsammler am Musikhaus Sandner) eingehalten werden konnte. Erst in den vergangenen Jahren hat eine Dynamik eingesetzt, die durch die Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen die Luftreinhaltepläne der Bundesländer ausgelöst worden ist. Das mag für die betroffenen Kommunen sehr schwierig gewesen sein, letztlich war es ein Glücksfall für sie, weil die Luftqualität seitdem deutlich besser geworden ist.