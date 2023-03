Ein das Stadtbild prägendes Gebäude

Vor Jakob Wolff, der von 1846 bis 1912 lebte, bestanden Apotheken bereits in der Barfüßerstraße, später am Rand der Plötze und schließlich am Fischmarkt. Von dort verlegte Wolffs Vater, der aus Ahrweiler stammende Apotheker Dr. Jakob Wolff senior, 1867 die Apotheke in das neu errichtete Haus Grabenstraße 32. Die an der Fassade angebrachte Jahreszahl 2015 markiert den modernen Umbau- und Sanierungsbeginn.