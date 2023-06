Ein falscher Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens hat in Limburg einen größeren Bargeldbetrag erbeutet.

LIMBURG. Von einem Trickdieb wurde ein Senior in einem Mehrfamilienhaus im Frauenwiesweg in Limburg am Donnerstagmittag heimgesucht. Ein Mann erschien gegen 12.55 Uhr bei dem Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. In der Wohnung lenkte der Trickdieb den Senior dann geschickt ab und entwendete unbemerkt einen größeren Bargeldbetrag.