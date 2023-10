Einbrecher in Wohnhaus in Hambach

HAMBACH. Unbekannte Täter sind am Freitagmorgen in ein Wohnhaus in der Dorfstraße eingebrochen. Eine Zeugin beobachtete, dass zwei Männer in Richtung Gückingen flohen. Der erste Täter hatte dunkle Haare, Vollbart, bekleidet mit Jeans, dunklem Oberteil und blauen Schuhen. Der andere Täter war dunkelhaarig, bekleidet mit Jeans, dunklem Oberteil und weißen Schuhen. Er trug eine schwarze Stofftasche. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden, Telefon 06432-6010.