Einbruch in Limburger Blumengeschäft

LIMBURG. Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Blumengeschäft in der Limburger Innenstadt eingebrochen. Die Einbrecher hatten das Schloss zum Verkaufsraum in der Werner-Senger-Straße gewaltsam geöffnet und waren so in das Innere gelangt. Dort konnten die Diebe aufgrund der leeren Kasse lediglich ein Geldstück und einen Schlüsselbund entwenden. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431-9140-0 um Hinweise.