Eine Hommage an Enrico Caruso in Limburg

Das gemeinsame Ziel am Abend des 30. Juni auf dem Domplatz in Limburg: Erinnern an Enrico Caruso, den berühmtesten und bedeutendsten Tenor Anfang des 20. Jahrhunderts und sicherlich einer der ersten Superstars. Zu seiner Popularität trugauch bei, dass er fast 500 Schallplattentitel aufnahm und ihm 1904 vermutlich die erste Aufnahme mit mehr als einer Million Tonträgern gelang. An der Metropolitan-Oper in New York hält er den Rekord mit 863 Auftritten innerhalb von 17 Jahren zwischen November 1903 und Dezember 1920.