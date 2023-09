Elf beschädigte Fahrzeuge auf der A 3 bei Limburg

In der Dunkelheit fuhren anschließend zehn Fahrzeuge über oder gegen die Karkasse und wurden dabei teils erheblich beschädigt. Die Autobahnpolizei konnte zusammen mit einer Streife der Limburger Polizei die Unfallstelle schließlich absichern und das Hindernis von der Fahrbahn entfernen. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von knapp 25.000 Euro.