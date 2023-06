ERC Diez freut sich über rasanten Zuwachs

Zu Beginn der Versammlung hatte der Erste Vorsitzende Thomas Rücker mit Stolz auf das vergangene Jahr und die Entwicklung der Mitgliederzahlen zurückgeblickt. Zum 31. Dezember 2022 umfasste der ERC 190 Mitglieder, von denen knapp 150 aktiv Eis- und/oder Rollkunstlauf betreiben. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Mitgliederzahlen fast verdoppelt, die Zahl der Aktiven hat sich sogar fast verdreifacht. Dies bringt den ERC immer mehr an Kapazitätsgrenzen, da die zur Verfügung stehenden Eiszeiten und Trainer ausgeschöpft sind. So konnte er im vergangenen Jahr erstmals keine neuen aktiven Mitglieder mehr aufnehmen.