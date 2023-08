Erinnerungstafel für Peter Assmann

Wie aus der von Stadtarchivar Dr. Christoph Waldecker verfassten Schrift über Assmann hervorgeht, trat dieser am 1. April 1894 seinen Dienst am Limburger Gymnasium an, zuvor war er Lehrer in Rolandseck und an der Gewerblichen Zeichenschule in Schmalkalden in Thüringen. Die Kunstlehrerausbildung hatte er während seiner Zeit in Rolandseck absolviert, anschließend besuchte er als Schulgehilfe die Kunstgewerbeschule in Kassel im Rahmen eines Zusatzstudiums.