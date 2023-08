Erneut Opferstöcke aufgebrochen

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN. Zwischen Sonntag und Donnerstag ist in der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus ein Opferkasten aufgebrochen und ein weiterer Opferstock gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter in der Kirche einen gesicherten Opferkasten mit Gewalt aufgebrochen und entnahm anschließend das darin enthaltene Bargeld. Außerdem habe der Täter einen fest verankerten Opferstock aus der Verankerung gerissen und sich damit entfernt aus der Kirche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431 - 91400 um Hinweise.