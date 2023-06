Experte: "Unser Herz ist die beste Pumpe der Welt"

Das Gute, so der Facharzt: "Die meisten Risikofaktoren können wir selbst beeinflussen und uns somit vor einer schweren Erkrankung oder einem Herzinfarkt schützen." Nicht zu rauchen, wozu auch das Passivrauchen zähle, könne das Leben zum Beispiel um bis zu viereinhalb Jahre verlängern, wenn man es mit 40 Jahren schaffe aufzuhören, und auch ein 90-Jähriger bekäme dadurch nach neuesten Studien noch einmal sechs Monate zusätzliche Lebenszeit geschenkt. Selbst eine damit einhergehende Gewichtszunahme sei dabei nicht weiter schädlich. Neben dem Verzicht, zum Beispiel auch auf regelmäßigen Alkoholgenuss, seien eine gesunde Ernährung und körperliche Aktivitäten das A und O einer erfolgreichen Prävention: "Ich kann alles essen, aber in Maßen", so der Arzt. Man könne sich Stück für Stück immer ein bisschen gesünder ernähren: stärker pflanzenbasiert; weniger Fleisch, Salz und gesättigte Fettsäuren; mehr Vollkornprodukte, mehrfach am Tag Gemüse, Früchte oder Nüsse, ein bis zwei Mal in der Woche Fisch. "Aber natürlich nicht zusätzlich zum ungesunden Essen", scherzte der Doktor.