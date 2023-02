In Elz Feuer gelegt, in Limburg Zähne ausgeschlagen

Kurze Zeit darauf ereignete sich in einem Elektronik-Markt in Limburg ein Zwischenfall, an dem der Beschuldigte ebenfalls beteiligt gewesen sein soll. Dabei soll er einen Mitarbeiter mit einem Hammer bedroht haben, weil dieser sich weigerte, das Handy des Mannes zurückzunehmen, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann hatte behauptet, über sein Mobiltelefon abgehört zu werden.