Feuer in einer Garage inLimburg

LIMBURG. Gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag ist die Feuerwehr in die Kneippstraße ausgerückt. Dort sollte nach ersten Angaben eine Garage brennen. Als die Einsatzkräfte in der Straße am Rande Blumenrods eintrafen, sahen sie auch eine Rauchentwicklung aus der Garage. Sofort eingeleitete Löscharbeiten sorgten dann dafür, dass das Feuer schnell gelöscht wurde. Nach ersten Angaben soll ein defekter Kühlschrank Grund der Rauchentwicklung gewesen sein. Der Schaden wurde auf die Garage beschränkt. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.