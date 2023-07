Flanieren und degustieren in der Domstadt

Für einige ist es (k)ein Geheimtipp: Am Donnerstag wird auf dem gesamten Weinfest keine Musik gespielt. Nur das Polizeiorchester hat traditionell zur Eröffnung an diesem Tag gegen 16 Uhr einen kurzen Auftritt. Das weitere Musikprogramm an den 34. Weintagen besteht aus: Der Band "Late Lounge5" die ab 20 Uhr am Freitag auf dem Neumarkt spielen. Auf dem Kornmarkt tritt die Band "Extreme" zeitgleich auf. Am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr sorgen auf dem Neumarkt "Give & Take" und auf dem Kornmarkt "The Powe" für die musikalische Untermalung.