Förderprogramm aufgelegt - Limburg profitiert

"Wir haben von Beginn darauf gesetzt, den Karstadt-Standort zu erhalten. Das ist uns zum Glück auch gelungen", skizziert Bürgermeister Hahn die Situation in Limburg. Die Stadt steigt mit ihrem Eigenbetrieb Stadtlinie als Mieter für das Parkhaus ein, das baulich Bestandteil des Komplexes ist, in dem sich die Verkaufsfläche von Karstadt befindet. Über 300 Parkplätze nimmt die Stadt damit an einer ganz zentralen Position in der Innenstadt in ihre Bewirtschaftung. Mit dem Einstieg der Stadt war es dem Konzern möglich, sich auf die Verkaufsflächen zu konzentrieren und das defizitäre Parkhaus abzugeben. "Wir wollen das Parkhaus mit Gewinn betreiben", daran lässt Hahn keine Zweifel. Deshalb soll es künftig rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche geöffnet haben (bisher nur zu den Geschäftszeiten des Kaufhauses geöffnet) und einen barrierefreien Zugang direkt von der Fußgängerzone erhalten.