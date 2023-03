Foodtruck in Limburg komplett ausgebrannt

Limburg. Am frühen Mittwochabend gegen 17.42 Uhr brannte am Ortseingang von LiLindenholzhausen ein Foodtruck, wie die Polizei mitteilt. Nach Augenzeugenberichten kam es unmittelbar vor dem Brand zu einer kleineren Explosion. Der Fahrzeugführer hilet sich zum Zeitpunkt der Explosion außerhalb des Fahrzeugs auf. Dennoch wurde er schwer verletzt und mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert.