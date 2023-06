Frau in Limburg reagiert genau richtig auf "Schockanruf"

LIMBURG-DIETKIRCHEN. Betrüger haben am Dienstagmittag vergeblich versucht, mit einem "Schockanruf" an das Geld einer Frau aus Dietkirchen zu gelangen. Wie die Polizei erst am Donnerstag berichtete, wurde die Frau gegen 12.20 Uhr mit einer SMS kontaktiert. Darin wurde eine Notsituation vorgetäuscht, die es erfordere, dass die Frau eine Echtzeitüberweisung in Höhe von fast 2000 Euro veranlasse.