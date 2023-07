Frau randaliert in Notaufnahme und greift Personal an

LIMBURG. Eine 20 Jahre alte Frau hat am Freitagnachmittag in der Notaufnahme des Limburger Krankenhauses randaliert und Personal sowie Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, war die junge Frau gegen 17 Uhr zur Behandlung eines medizinischen Notfalls in die Notaufnahme auf dem Schafsberg eingeliefert worden. Während der Behandlung reagierte sie zunehmend aggressiver, nahm medizinisches Equipment an sich und versuchte, sich selbst zu verletzen.