Freundschaft kennt keine Grenzen

"Wer sich besucht und Freundschaft pflegt, wird nicht zum Feind", sagte Marius Hahn in seiner Begrüßung am Anfang des offiziellen Empfangs am Europaplatz, der dazu noch einen feierlichen Rahmen bekam. Es wurde durch den englischen Künstler Peter Walker eine Statue im Rahmen seines Projektes "Pity of War" hergestellt, die in Limburg in einer Stele in der Werner-Senger-Straße einen gebührenden Platz finden wird. Mit dieser Skulptur, die den Kopf eines Kindes darstellt, dessen Augen verbunden sind und auch der Mund verschlossen ist, soll an die zivilen Opfer der Kriege gedacht werden.