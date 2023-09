Fußgänger in Limburg von Radfahrer bedroht

LIMBURG. Ein Fußgänger ist am Samstagmittag in Limburg von einem Radfahrer bedrängt und bedroht worden. In der Unterführung "Little Kitchen" an der Frankfurter Straße trafen der 64-jährige Fußgänger und ein unbekannter Radfahrer aneinander. Nachdem es beinahe zu einer Kollision gekommen war, soll der Radfahrer abgesprungen sein. Zudem habe er den Fußgänger massiv bedrängt und mit Schlägen gedroht. Schließlich habe er aber von dem 64-Jährigen abgelassen und sei verschwunden. Der Radfahrer wurde als circa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Hose, einem roten Oberteil, weißen Schuhen und einer Basecap mit "LA" Applikation bekleidet gewesen sein. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06431-9140-0 entgegen.