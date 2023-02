Gefährliche Körperverletzung in Limburg: Zeugen gesucht

Limburg. Am Samstagabend wurde ein 34-jähriger Mann aus Weilrod Opfer einer gefährlichen Körperverletzung in der Altstadt von Limburg. Gegen 20.12 Uhr wurde der Geschädigte von einer Gruppe von etwa zehn bis 15 Personen in einer Sackgasse beleidigt und mit einem Ei beworfen. Als der Mann den flüchtenden Personen hinterherlief und einen von ihnen am Kornmarkt stellen konnte, kehrte die Gruppe zurück und griff den Geschädigten mit Schlägen und Tritten an, bevor sie erneut flüchteten. Das teilt die Polizei mit.