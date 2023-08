Gesichter - Geschichten: Unglück fordert drei Tote

Das wohl schwerste Lastwagenunglück, das Weilburg jemals sah, hat sich vor 70 Jahren am Landtor ereignet.

Vor 70 Jahren ist ein Lkw in ein Wohnhaus am Landtor gerast. Diese Zeitung wirft einen Blick zurück auf das schwere Lastwagenunglück im Sommer 1953 in Weilburg.