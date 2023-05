Gewalttätige Diebin erwischt

LIMBURG. Eine Frau ist gestern nach einem räuberischen Diebstahl in Limburg festgenommen worden. "Die 60-Jährige hatte in einem Drogeriemarkt am Neumarkt gestohlen und wollte mit einem Trolley den Kassenbereich passieren", teilte die Polizei gestern mit. "Als die Warensicherungsanlage Alarm gab, versuchten Mitarbeiterinnen die Frau aufzuhalten. Diese befreite sich aber mit Gewalt aus der Situation, schlug die Mitarbeiterinnen mehrfach und konnte schließlich mit ihrer Beute fliehen." Polizeibeamte entdeckten die Täterin jedoch wenig später in der Fußgängerzone. Unter lautstarkem Protest musste die polizeibekannte Frau in einen Streifenwagen gesetzt und zur Dienststelle gebracht werden. Von dort wurde sie am frühen Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.