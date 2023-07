Große Intrige vor dem Amtsgericht Diez?

Zwei der drei Frauen hatten kurz nachdem sie die Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet hatten, in der Seniorenresidenz Römergarten gekündigt. Sie schilderten, wie der 54-Jährige sie bei mehreren Gelegenheiten in der zweiten Jahreshälfte 2022 unangemessen gestreichelt habe. Der geschäftsführende Regionalleiter der Seniorenresidenzen Römergarten habe sie ermutigt, so die Zeuginnen, alles aufzuschreiben und Anzeige zu erstatten. Bei der Vernehmung durch die Polizei hatte eine Zeugin ausgesagt, sie habe gesehen, wie der Angeklagte die Kollegin begrapscht habe. Dies stellte sie im Gerichtssaal nun anders dar. Man habe sich nur gegenseitig von den Vorkommnissen erzählt. Dies wiederum bestritt auf Nachfrage von Richter Martin Böhm aber die erste Pflegekraft. Man habe sich vor dem Gespräch mit dem Regionalleiter gar nicht ausgetauscht.